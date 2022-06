Trova il padre 60enne senza vita legato ad un albero: la terribile scoperta fatta dal figlio

TRECASTELLI - Scoperta choc ieri sera a Brugnetto, nel comune di Trecastelli, dove un uomo è stato trovato senza vita, impiccato ad un albero nel terreno di sua proprietà. A compiere la drammatica scoperta il figlio, che ha dato subito l’allarme al 112. All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, non c’era più nulla da fare: il 60enne era ormai senza vita. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Non si conoscono le cause del tragico gesto: l’uomo, infatti, non avrebbe lasciato alcun biglietto. Sono in corso accertamenti da parte dei militari per comprendere le ragioni di quello che, senza dubbio, è un gesto volontario. Il 60enne forse attraversava un momento di profonda depressione, per questo sarebbe uscito di casa per andare nel campo, dove ha deciso di farla finita con una corda al collo, lasciandosi andare da un albero.

