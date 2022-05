Terribile scontro tra scooter e bicicletta all'incrocio: un uomo in gravissime condizioni

SENIGALLIA - Lotta tra la vita e la morte: un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima di mezzogiorno, all’incrocio tra via Capanna e via Di Vittorio a Senigallia. Un 77enne di Senigallia, in sella alla propria bicicletta, è stato sbalzato a terra dopo l’impatto con una moto Honda, guidata da un ragazzo di 19 anni di Senigallia, che percorreva via Capanna. In prognosi riservata il ciclista, che è stato condotto all’ospedale regionale di Torrette a bordo dell’eliambulanza, atterrata al campo sportivo della Capanna. Illeso invece il centauro.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Si taglia ai polsi dopo una discussione, davanti ai poliziotti il...

La Polizia Locale, intervenuta sul luogo dell’incidente, ha interdetto alla circolazione la via Capanna per consentire i soccorsi e per i rilievi del caso. Al vaglio della Polizia Locale la dinamica del sinistro. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro su disposizione del magistrato di turno.

LEGGI ANCHE

Si taglia ai polsi dopo una discussione, davanti ai poliziotti il 30enne chiede di essere soccorso

LEGGI ANCHE

Colpito dall’elica di un parapendio prima del volo. Un uomo di 65 anni muore all'aviosuperficie

© RIPRODUZIONE RISERVATA