Stroncato da un infarto mentre è in banca: muore un ex dipendente comunale

ARCEVIA - Tragedia in banca ieri mattina dove Giancarlo Sabbatini, 80enne ex dipendente comunale, è stato colto da un infarto. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei sanitari arrivati sul posto con due mezzi. E’ morto nella filiale della Banca Intesa su Corso Mazzini.

Molto conosciuto ad Arcevia dove aveva lavorato per tanti anni con la mansione di operaio del Comune, capitava quindi di vederlo spesso in giro a svolgere dei lavori. Nella tarda mattinata di ieri era in banca quando all’improvviso si è sentito male e si è accasciato. Era cardiopatico. Sul posto i carabinieri. La salma è a disposizione della famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA