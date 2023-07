SENIGALLIA - Chiuso per 10 giorni il Piper Bar di via Piave, vicino allo stadio. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, in quanto era divenuto abituale ritrovo di pregiudicati e persone dedite allo spaccio di stupefacenti. Su proposta della Compagnia Carabinieri di Senigallia, a seguito di un’istruttoria della polizia amministrativa, il locale resterà chiuso 10 giorni. I sigilli sono stati messi ieri verso le 13,30.

Numerosi i controlli dei carabinieri che hanno evidenziato la presenza di pregiudicati e, in due occasioni, sono state rinvenute, a seguito di perquisizione personale, alcune dosi di metadone pronte per lo spaccio. Il modus operandi degli spacciatori era consolidato. I venditori di sostanza e gli acquirenti si fermavano nel bar per consumare alcolici, poi si recavano in bagno per lo scambio. Con questo provvedimento, emesso ai sensi dell’articolo 100 Tulps dal Questore Capocasa, viene dato un ulteriore forte segnale per evidenziare che gli organi preposti a vigilare sulla pubblica sicurezza sono presenti e intervengono a scopo preventivo e, dove necessario, repressivo.



«Resta sempre alta l’attenzione delle forze dell’ordine su tutte quelle manifestazioni delinquenziali – dichiara il Questore Capocasa - che possono essere prodromiche di situazioni pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica». Il bar si trova di fronte al condominio che alcune settimane fa si era appellato proprio al Questore, chiedendo di intervenire contro il fenomeno dello spaccio che avviene nella piazzetta e, come riscontrato dai militari, dei dintorni.