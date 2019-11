Schianto sulla complanare nord. Due feriti in gravi condizioni, strada chiusa e traffico in tilt

Ultimo aggiornamento: 10:48

SENIGALLIA -sulla complanare, due feriti in gravi condizioni, traffico in tilt. La corsia diretta a nord della complanare diè stata a lungo chiusa per consentire il soccorso di due persone rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato nei pressi della rotatoria del casello dell'A14 su cui stanno eseguendo i rilievi gli agenti della polizia stradale. Alle 10.40 è stata riaperta su una sola corsia ed ora il traffico è tornato scorrevole. Tre le auto coinvolte. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto una donna dalle lamiere. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette con un codice di massima gravità dall'automedica del 118 e dall'ambulanza infermieristica di Senigallia. Il traffico, regolato dalla polizia municipale, è ripreso su una sola corsia.[notizia in aggiornamento]