Scatta una fotografia nella zona del porto, le rubano la sacca sulla bicicletta

SENIGALLIA - Tre portafogli contenenti soldi ma senza documenti sono stati trasmessi venerdì all’Ufficio economato dai vigili urbani, non sapendo come rintracciare i legittimi proprietari. Tra gli articoli rinvenuti in giro per la città anche un passaporto di un minore, tre paia di occhiali da vista e due biciclette arrugginite.

L’elenco dei beni trasmessi all’Economato venerdì si può consultare nel sito del Comune. Il totale dei soldi contenuti non è stato precisato. Negli ultimi giorni ci sono stati anche de furti, tutti in zona mare. Al porto è stata rubata una sacca contenente 15 euro, un pareo, dei cosmetici e le chiavi della bicicletta e di casa di una donna. Si trovava dentro il cestino della bici. La signora si era allontanata di qualche metro per scattare una foto e quando si è girata non c’era più. Uno zaino è stato rubato anche nella spiaggia libera del lungomare Da Vinci al Ciarnin nei giorni scorsi. Dentro c’erano solo i vestiti e le scarpe di una coppia andata al mare, tornata a casa con l’asciugamano a piedi. Non è stato ancora ritrovato nonostante sia accaduto nei primi giorni della settimana. C’è qualcuno che evidentemente approfitta di oggetti lasciati incustoditi e di qualche momento di distrazione.

