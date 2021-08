Senigallia, la Rotonda chiusa nel fine settimana ad agosto. E nemmeno il sindaco sa perché

SENIGALLIA - Rotonda chiusa ieri mattina nel secondo weekend di agosto e in pieno Summer Jamboree. Molte le proteste dei cittadini che almeno nel fine settimana di agosto speravano di poter visitare il monumento simbolo della città. «Non so quale sia il motivo – dice il sindaco Massimo Olivetti – ma lunedì chiederò agli uffici».

Anche Confartigianato ha avuto da ridere. «È necessario prevedere una programmazione per la Rotonda – interviene Giacomo Cicconi Massi, segretario di Confartigianato – non è pensabile che il monumento che ci caratterizza sia chiuso un sabato mattina di agosto. Le risorse che Senigallia ha deve valorizzarle e metterle a disposizione dei turisti, non tenerle chiuse».

Il cordone, diversamente dal passato, non c’era e la gente si è concessa una fotografia lungo il pontile ignorando il totem con la scritta “chiuso”. Molti turisti però sono rimasti male per il fatto di non aver potuto visitare la Rotonda a mare.

«Bisogna trovare il modo – conclude Cicconi Massi – di tenere aperta sempre la Rotonda, tutti i giorni e tutto il giorno». Dal 2017, anno in cui è decaduto il vincolo della gestione privata imposto dai fondi arrivati per il restauro, si attende un bando per la gestione mista, pubblico-privata, che tarda ad arrivare.

