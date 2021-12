Il prete sta male e il sostituto non si trova: niente messa di Natale

SENIGALLIA - Il prete sta male e salta la messa di Natale per le suore dell’istituto Palazzolo sul lungomare Alighieri e per alcuni fedeli arrivati per la funzione. E’ accaduto la mattina di Natale.

«Alle 8.50 con tutta la famiglia siamo arrivati all’Istituto Palazzolo – racconta Marcello Camerlengo, presidente della Scuola europea di musicoterapia - per partecipare alla Messa di Natale nella graziosa cappella. Le gentilissime suore, ben liete di accogliere noi e altri cittadini, c’hanno messo a nostro agio nel migliore dei modi».

Alle 9 doveva iniziare la funzione ma del sacerdote nessuno traccia. Nel frattempo sono arrivati altri fedeli e tutti erano in attesa del prete. «Quello che era stato delegato – prosegue Camerlengo – abbiamo saputo che da qualche giorno aveva comunicato di essere malato ma che aveva chiesto ad altri di sostituirlo». Le suore hanno iniziato a fare telefonate, lo stesso i fedeli ma ormai era impossibile reperire un sacerdote. La funzione quindi è saltata. «Avevamo preparato dei piccoli doni – conclude - ugualmente distribuiti ai presenti. Noi, come famiglia, abbiamo ovviato recandoci presso un’altra chiesa, ma la sensazione è stata di non aver vissuto questo momento liturgico nel modo adeguato, pensando alle suore lasciate sole in un momento così bello».

