Senigallia, Pluto fugge dalla sua nuova casa e muore travolto sull'autostrada. Era la mascotte del canile

SENIGALLIA - Fuggito dalla sua nuova casa, Pluto è stato investito in autostrada. E’ la tragica fine del giovane segugio, diventato la mascotte del canile di Senigallia dove ha trascorso diversi mesi. Era stato abbandonato e le volontarie del canile si erano prese cura di lui. La sua dolcezza e la ricerca di coccole lo avevano reso fin da subito adorabile. Gli appelli per lui però finivano sempre nel vuoto finché qualcuno si è fatto avanti. Forse spiazzato dalla nuova realtà, nessuno può saperlo di preciso, Pluto però è scappato.

Ha vagato per la città senza farsi raggiungere. Giovedì è scattata una mobilitazione. Chi lo avvistava dalla finestra lo segnalava alle volontarie. Alle ricerche si è unita anche la polizia autostradale che ha trovato Pluto venerdì notte. Lo avevano investito. «Oggi è una giornata di quelle che non si augurano – hanno scritto le volontarie sulla pagina Facebook dell'associazione Cuori pelosi Senigallia e dintorni - dopo tante ore sotto la pioggia a cercarti, il telefono ha squillato. Pluto è stato rinvenuto senza vita. Ci spiace dovervelo dire così ma non sappiamo come altro dirvelo, con le lacrime agli occhi e il cuore spezzato».