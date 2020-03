Pensa di guidare l’auto, ma è sul camper. S’incastra nel sottopasso del lungomare di Senigallia

SENIGALLIA - Abbattuta la barriera del sottopasso di via Perilli da una donna al volante di un camper, convinta però di guidare una macchina. La conducente ha imboccato dal centro storico il sottopasso per raggiungere il lungomare Marconi ma si è dovuta fermare dopo aver udito il botto. Si è schiantata contro la struttura. Trattandosi di un sottopasso accessibile alle sole automobili, essendo basso, il camper ha travolto il portale posizionato all’ingresso dove sono affissi i vari divieti. L’incidente si è verificato sabato mattina e sul posto si è recata una pattuglia della polizia locale. Agli agenti, che hanno rilevato l’incidente, la donna ha riferito di essersi dimenticata di guidare un camper. Per questo motivo, pur avendo visto i divieti, è andata avanti lo stesso. «Percorro tutti i giorni il sottopasso con la macchina – ha detto – e sono andata dritta senza ricordarmi che stavo invece guidando il camper». © RIPRODUZIONE RISERVATA