Cosmetici nascosti nella carrozzina ma il furto non va a segno: denunce per due donne e un uomo

SENIGALLIA- Obiettivo sicurezza: ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Senigallia hanno denunciato tre persone per tentato furto. Si tratta di due donne è un uomo, tra i 18 e i 25 anni, residenti a Napoli, che si sono introdotti nel supermercato Ipercoop del Maestrale.

Le due donne hanno prelevato circa 2000 euro di prodotti cosmetici, ai quali hanno tolto i dispositivi antitaccheggio e li hanno nascosti in una carrozzina, mentre l’uomo è rimasto fuori a fare da palo. All’arrivo della attuglia, allertata dalla vigilanza, le donne hanno abbandonato la merce prelevata, prima di oltrepassare le barriere di uscita del supermercato. Le loro mosse però non sono sfuggite alle telecamere, con le quali è stato possibile ricostruire quello che avevano fatto. La merce prelevata e poi abbandonata è stata recuperata dai carabinieri e restituita al proprietario. Per i tre è scattata la denuncia è il foglio di via dal comune di Senigallia.