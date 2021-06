Addio Luciano, il Ciarnin piange lo storico pescatore stroncato da una malattia che non gli ha lasciato scampo a 66 anni

SENIGALLIA - Il Ciarnin piange il suo storico pescatore Luciano Sebastianelli. Aveva 66 anni. Da tempo lottava contro una malattia che sabato purtroppo non gli ha lasciato scampo. Molto conosciuto nel quartiere dove per anni ha rifornito numerosi clienti di pesce fresco.

Quando ancora tutti dormivano lui prendeva il largo con la sua barca per poi rientrare con il pescato, che vendeva direttamente sul lungomare Da Vinci al Ciarnin. Diversi clienti arrivavano anche da altri quartieri della città per rifornirsi da lui, del prodotto ittico fresco di giornata che riusciva a trovare. Non avanzava mai. In tanti lo ricordano con i suoi stivaloni di gomma quando scaricava le reti dalla barca.

Da qualche anno aveva smesso. I primi problemi di salute l’hanno costretto a ritmi più tranquilli di quelli del pescatore, un lavoro faticoso che lui faceva con passione essendo un uomo di mare. Non gli pesava. Un anno fa aveva perso la moglie Carla, anche lei molto nota per aver gestito un negozio di pasta all’uovo a Marzocca. Sabato la malattia ha avuto la meglio e ha così raggiunto la sua amata metà.

Una notizia che ha addolorato tutti in città, dove lo ricordano per essere un uomo buono, un grande lavoratore, sempre disponibile. I funerali si svolgeranno oggi alle 10 presso la parrocchia del Ciarnin. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Montignano.

