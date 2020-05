Senigallia piange Barucca, era stato fondatore dell'associazione per la diffusione del dialetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - E' morto a 63 anni Leonardo Barucca. Aveva fondato insieme ad altri amici l'associazione culturale Gent'd'S'nigaja, da sempre impegnata nella riscoperta e diffusione del dialetto senigalliese. Aveva fatto parte anche del direttivo del gruppo politico La città futura poi diventato Diritti al futuro. La sua attività lavorativa era iniziata nella pensione Stella poi per un periodo aveva gestito una lavanderia fino al suo incarico attuale, insieme alla moglie Patrizia, nella gestione della Casa Rossa, una comunità per minorenni della cooperativa Vivere Verde Onlus. Da alcune settimane Leonardo Barucca era ricoverato in ospedale, prima a Senigallia poi a Torrette, per problemi cardiaci. Ieri il suo cuore si è fermato per delle complicazioni sopraggiunte dopo un intervento chirurgico. Una morta improvvisa che ha colpito duramente i suoi concittadini. Lascia la moglie Patrizia e il figlio Pietro.