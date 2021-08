Addio Franco, ex bancario di 69 anni con la passione del calcio. Stroncato da un malore in auto, la sua Seat è finita nel fosso

SENIGALLIA - Franco Dottori stava guidando ieri notte sulla strada provinciale di Sant’Angelo, a pochi chilometri da Senigallia, quando il suo cuore si è arrestato improvvisamente. Nel momento in cui Franco si stava godendo la pensione, una vita serena spesa tra la famiglia e la sua grande passione per il calcio, i figli e i nipoti.

A 69 anni Franco Dottori, che era nato il 17 settembre 1951 a Belvedere Ostrense, se n’è andato all’improvviso, lasciando un grande vuoto in chi lo conosceva. A mezzanotte, vicino Sant’Angelo, ha subito un arresto cardiaco, la sua Seat Arona è uscita di strada ed è finita in un fosso. I soccorritori sono arrivati subito, hanno provato a rianimarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Dottori era molto conosciuto sia per il suo lavoro di bancario che per il suo passatempo preferito di dirigente di squadre di calcio. Aveva lavorato per 40 anni prima alla Cassa di Risparmio di Jesi e poi alla Banca della Marche, era stato direttore di diverse filiali a Montecarotto, San Marcello, Ostra, Chiaravalle, Moie, Ancona. Da 9 anni era in pensione e aveva continuato a coltivare la sua più grande passione, il calcio. Era stato un appassionato dirigente ed anche competente direttore sportivo in diverse squadre della zona, prima alla Belvederese, poi alla Biagio Nazzaro ed alla Jesina. Il calcio scorreva nelle sue vene visto che da tempo dava impulso, insieme al figlio Marco, alla nuova squadra delle Terre del Lacrima, nata dalla fusione tra Belvederese, S.Marcello e Morro d’Alba. Aveva la residenza a Senigallia, dove pedalava sulla pista ciclabile lungo il mare o a leggeva i quotidiani e parlava di calcio sui tavolini di Sotto Zero, con gli inseparabili amici di sempre, Gilda Giuliani, Fizzardi, Rino Frulla. Nel tempo si era sempre più avvicinato a San Marcello dove aveva casa e affetti. Lascia la moglie Marialuisa, i figli Marco e Andrea, i nipoti Alessandro e Francesco. Il funerale oggi alle 17 Santa Maria di S.Marcello.

