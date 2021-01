Matematica e barzellette, addio alla prof Alba. Gli ex alunni: «Ricordiamo con gratitudine tutti i suoi insegnamenti»

SENIGALLIA - E’ morta a 92 anni la professoressa Alba Mularoni conosciuta in città anche come Alba Muzi, con il cognome da sposata. A lei hanno dedicato un ricordo le sue ex alunne della scuola Fagnani dove insegnava matematica.

«Ricordiamo con dolcezza e gratitudine i preziosi insegnamenti che questa donna minuta ma grande nel suo spirito come una leonessa, ci ha sempre trasmesso – riporta la lettera firmata Monica Grossi e gli ex compagni della 3D - Nel 1989 avevamo 14 anni e lei con garbata autorevolezza ci introduceva alla matematica, gratificando i più capaci e stimolando gli altri a migliorarsi, suggerendo perseveranza e disciplina. Era una professoressa esigente ma, consapevole di questo, come chi ti rincuora dopo una salita, allietava il termine delle lezioni con una barzelletta, una consuetudine che tutti aspettavamo con divertita trepidazione».

La classe è rimasta unita e la professoressa è sempre stata presente alle rimpatriate. «La ringraziamo per averci accompagnato nell’età insicura dell’adolescenza – concludono - per averci fatto divertire con la sua intelligente ironia ogni volta che abbiamo avuto il privilegio di trascorrere del tempo insieme. Grazie per aver condiviso molto più della matematica e per aver lasciato in noi tracce indelebili di umanità e saggezza». Un messaggio di cordoglio arriva anche dal Centro di aiuto alla vita dove è stata molto attiva.

