Senigallia piange Elena, era stata la storica bidella del liceo scientifico Medi

SENIGALLIA - Si è spenta a 93 anni Elena Gabbianelli, storica bidella del liceo scientifico Medi ed ultima custode dell’istituto Corinaldesi. E’ venuta a mancare in una casa di riposo di Torino ma non a causa del coronavirus. Elena Gabbianelli ed il marito Bruno Federici sono stati gli ultimi custodi dell’istituto Corinaldesi nella sede di via Rossini. Dopo di loro non ce ne sono più stati. Abitavano al piano terra, proprio di fronte all’ex lavatoio, con i figli Claudio, che si è poi trasferito a Torino, e Giorgio che attualmente vive a Pisa. Nel 2003, dopo essere andati in pensione, si sono trasferiti anche loro a Torino. © RIPRODUZIONE RISERVATA