Malore fatale per il commerciante Mazzieri: comunità sotto choc, domani l'ultimo saluto al 45enne

SENIGALLIA - Colto da un malore è morto ieri mattina in ospedale Massimiliano Mazzieri. Molto conosciuto in città, il 45enne, originario di Marzocca, era un grossista di ferro e ferramenta. Gestiva l’attività alla Cesanella, in via Canaletto, e abitava a Bettolelle.

Fino alla sera di sabato è stato bene. Nella notte poi si è sentito male improvvisamente. E’ stato soccorso e portato in codice rosso al Pronto soccorso di Senigallia dove alla prime luci dell’alba è morto. Il suo cuore si è fermato. Una terribile notizia che ha colpito la città, dove l’uomo era molto conosciuto. Massimiliano Mazzieri lascia la compagna Donatella, con Paolo ed Elena, la mamma Graziella, la sorella Daniela. Parecchi anni fa aveva perso il padre, deceduto per un infarto mentre giocava a tennis. A lui il circolo tennis di Marzocca nel 1984 aveva dedicato il “Memorial Moreno Mazzieri”.

I funerali di Massimiliano Mazzieri si terranno domani alle 10 presso la chiesa parrocchiale di Vallone. Seguirà la tumulazione presso il cimitero maggiore delle Grazie. Numerosi i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia per la sua prematura scomparsa. La notizia della morte ha raggiunto in fretta la frazione di Marzocca dove era cresciuto, il quartiere della Cesanella dove lavorava e la frazione di Bettolelle dove viveva. Tutti increduli e sconvolti. Il 45enne era benvoluto da tutti. Un grande lavoratore che si divideva tra il lavoro e la famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA