Maestra positiva, classe in quarantena. Nel distretto 41 studenti hanno il Covid, nuovo caso alla materna di Marzocca

SENIGALLIA - Classe in quarantena alla materna di Marzocca dove una maestra, arrivata come supplente da Corinaldo, è risultata positiva. Sono 6 le classi in quarantena a Senigallia a cui si sommano 44 bambini di Corinaldo e 49 di Ostra. Undici classi su tutto il territorio. Il sindaco Massimo Olivetti ha richiesto un report al Distretto sanitario per avere il polso della situazione.



La situazione

Quella più allarmante è nelle materne. Il primo cluster si è registrato alla Collodi di Senigallia, che ieri registrava due classi in quarantena con due maestre positive e una terza in attesa di conferme dal molecolare, seguito da Corinaldo, sempre alla materna. Ieri si è appreso che una supplente arrivata da Trecastelli è rimasta a Corinaldo qualche giorno per poi spostarsi a Marzocca per coprire un’altra classe. Mentre era a Marzocca è scoppiato il caso di Corinaldo. Lei si è sottoposta a tampone che ha dato esito positivo. Tutta la classe è stata quindi messa in quarantena a Marzocca.



Nel dettaglio, nel solo Comune di Senigallia sono 62 i bambini isolati alle materne, con una classe di Marzocca e due della Collodi. In totale 8 i bambini positivi. Alle medie una classe in quarantena con 25 studenti mentre i positivi sono 10. Infine alle superiori 49 in quarantena e 8 i positivi. Ci sono anche due bambini positivi molto piccoli di 2 e 3 anni. E’ invece stata dimessa la neonata senigalliese ricoverata al Salesi perché positiva. Nata a fine ottobre, era stata dimessa negativa dall’ospedale di Senigallia ma una settimana dopo è emerso che aveva il virus e, per precauzione, è stata ricoverata.

A Senigallia complessivamente ci sono 28 studenti positivi, contro i 12 dell’8 novembre, giorno della precedente rilevazione, e 142 in quarantena contro i precedenti 74. Ad Arcevia 4 positivi e 10 in quarantena, 3 in isolamento a Barbara ma nessuno positivo, né isolati né positivi a Castelleone di Suasa, un positivo a Corinaldo e 44 in quarantena, 3 positivi ad Ostra e 49 in quarantena, nessun positivo a Ostra Vetere dove si registrano 5 studenti in isolamento, 3 positivi a Serra de’ Conti e 9 in quarantena e infine 2 positivi a Trecastelli e 6 in quarantena. In totale nei Comuni del Distretto sanitario sono 41 gli studenti positivi e 268 quelli in quarantena. L’8 novembre i positivi erano 15 e le quarantene 87.



L’ospedale

Stazionaria la situazione al Pronto soccorso che ieri ha ricominciato la giornata con 5 positivi ricoverati, presenti dal giorno prima, poi nel pomeriggio uno è stato trasferito a Torrette e un altro a Pesaro. Nel weekend, per incentivare la vaccinazione, l’Asur ha messo a disposizione il camper per le vaccinazioni presso l’hub allestito alla caserma dei vigili del fuoco. Sarà presente sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 9 alle 13. I cittadini potranno accedere senza prenotazione, portando con sé la certificazione delle dosi precedenti, se effettuate e, possibilmente, la modulistica compilata, relativa al consenso informato e alla scheda anamnestica, scaricata dal sito www.asur.marche.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA