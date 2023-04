SENIGALLIA - Lutto alla Cesanella per la prematura scomparsa di Lorena Lanci, una delle titolari della pasticceria e pasta all’uovo “Nello” di via Tintoretto. È morta lunedì per le conseguenze di una malattia molto grave, contro cui stava combattendo ormai da tempo, nell’ospedale San Salvatore di Pesaro dove si trovava ricoverata.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO In lacrime per la scomparsa di Marco Mazzanti: «Un valore aggiunto per la città». Questa mattina al Portone l'ultimo saluto

Il suo sorriso ha accolto per tanti anni la clientela della storica attività artigianale, fondata nel 1977 dal cognato Nello Tonucci da cui prende il nome. Lorena Lanci lascia il marito Tonino Tonucci, i figli Federico e Giovanni e le sorelle Luisa, Liliana e Laura, i cognati Carlo, Nello e Massimo, nipoti e pronipoti. I funerali si terranno oggi alle 15 presso la chiesa parrocchiale della Cesanella. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Mondolfo.

Presente la squadra di calcio del figlio

Al dolore della famiglia e dell’intero quartiere ha partecipato anche la squadra di calcio, in cui gioca uno dei figli, con un messaggio su Facebook. «La Società Olimpia Marzocca si unisce all’immenso dolore che ha colpito il giocatore della prima squadra Giovanni Tonucci per la perdita della mamma, porgendo sentite condoglianze e il più sincero cordoglio». Zia Lory, così la famiglia ha voluto scrivere nel necrologio accanto al suo nome, perché Lorena Lanci oltre ai suoi adorati nipoti, era un po’ la dolce zia di tutti.