Incendio ad un passo dalle rotaie: bloccata la circolazione ferroviaria

SENIGALLIA - Un incendio si è sviluppato in zona Cesano, lungo il tratto ferroviario. In fiamme l'area del canneto. I vigili del fuoco sono sul posto per spegnere il rogo che ha lambito le rotaie, tanto che il traffico ferroviario ha subito rallentamenti. Sul posto, anche la Protezione civile che sta verificando se i passeggeri dei treni fermi alla stazione di Senigallia hanno bisogno di acqua e assistenza, visto il gran caldo.