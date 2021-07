Guardia medica turistica, fine delle polemiche: ecco in quale periodo in servizio sarà attivo

SENIGALLIA - Polemiche, attacchi, confusione. E adesso un annuncio. Dal 26 luglio al 31 agosto 2021, a Senigallia, si svolgerà il Servizio di Guardia Medica Turistica. Le postazioni sono due, una sul Lungomare di Levante, di fronte all’Hotel Ritz e l’altra sul Lungomare di Ponente, in via della Darsena, parcheggio ex Italcementi.

Il servizio ambulatoriale è attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Nello stesso orario è attiva l’assistenza medica turistica domiciliare, chiamando il numero 347 2670028.

