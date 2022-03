Tributi a Madonna, Duran Duran e Rockets. Il Festival anni Ottanta cala il poker, in piazza Garibaldi dj e cover band

SENIGALLIA - Svelate le date del Festival anni ’80, back to the past, che si terrà dal 30 giugno al 3 luglio in piazza Garibaldi. Ci sarà deejay Fabrizio Piccinno e le tribute band di Madonna, Duran Duran e Rockets. Il festival doveva avere la durata di tre giorni ma nella pagina Facebook, aggiornata nel weekend, vengono annunciate come date quattro giornate, dal 30 giugno al 3 luglio.

In piazza Garibaldi ci sarà un palco attrezzato con un impianto audio per la realizzazione dei concerti serali e stand per le attività di ristorazione e vendita prodotti.



Alle 20 di ogni giornata un deejay aprirà la serata, al momento è stato annunciato solo Fabrizio Piccinno, «alle 22 ci sarà il concerto del gruppo – annunciano gli organizzatori sul sito -, terminato il quale tornerà sul palco il deejay fino a quando il popolo della notte non sarà stremato». Una full immersion negli anni ’80. Questa è la novità nel cartellone estivo che nell’estate 2022 debutterà per poi tornare come presenza fissa ogni anno.

Senigallia quindi, che è già la capitale della musica dell’anni ’40 e ’50 grazie al Summer Jamboree Festival, lo sarà anche degli anni ’80. Musica per tutti i gusti insomma. Resta ancora al palo l’evento con la Rai, che probabilmente non sarà CaterRaduno ma CaterTour, e non è detto che abbia come tappa Senigallia, anche se il Comune, stando a quanto emerso in un incontro con gli albergatori, starebbe trattando con la Rai per un evento che non necessariamente sia legato a Caterpillar.



Non è un mistero che uno dei conduttori del programma radiofonico, Massimo Cirri, non veda di buon occhio l’attuale amministrazione che lo scorso anno ha criticato per aver rimosso lo striscione per Giulio Regeni, decidendo di non venire.

«Qualcosa ci hanno garantito che ci sarà e con lo stesso richiamo in termini di pubblicità – spiega Marco Manfredi, presidente dell’Associazione Albergatori –, tanto è vero che una somma importante è stata messa a bilancio. Stanno valutando, sempre con la Rai, un evento che possa avere la stessa portata promozionale radiofonica del CaterRaduno, qualora questo o CaterTour non dovessero far tappa a Senigallia». L’Amministrazione è al lavoro per un’alternativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA