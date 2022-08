Ferragosto, controlli più intensi: giovane trovato con la droga, multato un ubriaco

SENIGALLIA - Come ogni anno, in occasione del Ferragosto, il personale della Polizia di Stato, su disposizione del Questore di Ancona, è stato impegnato in una intensificazione dei controlli che hanno avuto come obiettivo quello di innalzare il grado di sicurezza tra i cittadini ed i numerosi turisti ormai presenti in città.

APPROFONDIMENTI LA MISURA Lite feroce tra ex fidanzati ad Ancona, paura nel quartiere: foglio di via per due anni all'uomo residente a Falconara

Per i citati servizi sono stati impiegati sia gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia che altri reparti della Polizia di Stato che, nell’ultimo fine settimana, hanno provveduto a identificare oltre 150 persone e controllare oltre 90 veicoli. Durante tali controlli, che hanno riguardato diversi pregiudicati, gli agenti hanno elevato diverse sanzioni per violazioni al codice della strada per comportamenti non corretti alla guida o per patente scaduta o veicoli non revisionati.

Durante un controllo nei pressi del Cesano gli agenti notavano un veicolo fermo con gli sportelli aperti ove dormivano alcuni giovani. Questi venivano identificati e risultavano essere originari del perugino in vacanza.

Gli agenti, durante il controllo notavano resti di tabacco nell’auto e si insospettivano; motivo per cui decidevano di approfondire il controllo a carico dei tre e di questi uno risultava essere in possesso di un involucro che è risultato contenere sostanza stupefacente del tipo hashish mentre un altro veniva trovato, dapprima, in possesso di due involucri anch’essi contenenti hashish e all’interno dello zaino, poi, venivano trovati numerosi involucri contenenti sostanza del tipo hashish nonché tutto il materiale necessario per il confezionamento.

Pertanto gli agenti del Commissariato procedevano a denunciare quest’ultimo per la detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio e l’altro giovane veniva segnalato alla Prefettura e tutta la sostanza veniva sequestrata.

Nel corso di un altro controllo in zona centro cittadino, gli agenti rintracciavano 2 giovani della provincia di Pesaro e tra essi uno si mostrava particolarmente nervoso. I poliziotti effettuavano un controllo e trovavano in possesso del 20enne un involucro contenente sostanza del tipo hashish che veniva sottoposta al sequestro. Anche in questo caso il giovane veniva segnalato in Prefettura quale assuntore.

In orario serale durante il servizio di controllo del territorio sul lungomare Mameli, gli agenti poi venivano chiamati ad intervenire poiché vi era un giovane 30enne che infastidiva i passanti . i poliziotti giungevano sul posto e trovavano il soggetto che appariva palesemente in stato di ebbrezza tant’è che lo stesso barcollava e tentava di allontanarsi dai poliziotti. Questi, comunque, riuscivano a bloccarlo e calmarlo ed al termine gli agenti contestavano al giovane la violazione per lo stato di urbiachezza molesta in cui versava.

Anche durante questa settimana, gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, nell’ambito del progetto “Estate insieme e sicura”, sono stati presenti nel piazzale della Libertà dove hanno svolto una importante attività di informazione alla cittadinanza ed ai turisti. Molti di questi si sono avvicinati allo stand della Polizia di Stato per lodare l’iniziativa e per chiedere consigli o anche semplici informazioni. Tanti sono stati anche i giovanissimi che incuriositi dalla presenza degli agenti e dei veicoli della Polizia hanno voluto incontrare gli agenti o anche sottoporsi , in modo giocoso, al “rilievo delle impronte” eseguito da personale della Polizia Scientifica