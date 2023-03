SENIGALLIA - Approvato ieri pomeriggio dalla Giunta il progetto esecutivo per il nuovo asfalto in via Lago di Bolsena, via Annibal Caro, via Largo Boito, via Costa e via Rossini. A parte la prima strada, che si trova a Borgo Ribeca, dove partiranno entro l’estate anche i lavori sulla Corinaldese, le altre sono vie a ridosso del centro storico che gli automobilisti percorrono quotidianamente e che hanno subito un aggravio di traffico da quando è rimasto chiuso ponte Garibaldi, reso inagibile dall’alluvione.

Per lo stesso motivo nei giorni scorsi è stato approvato il semaforo intelligente all’incrocio tra via Annibal Caro e la Statale, che verrà installato entro l’estate ma l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Regine, spera anche prima, magari per Pasqua. Da quando ponte Garibaldi è chiuso i veicoli proseguono su via Rossini e, dopo Largo Boito, si immettono in via Annibal Caro per raggiungere la Statale. La coda in alcuni momenti della giornata è lunghissima. I sensori radar al semaforo permetteranno di far scattare prima il verde se sulla Statale non ci sarà traffico o se sarà inferiore rispetto a quello che si registra su via Annibal Caro. Un problema, intanto, l’assessore Regine l’ha già risolto. I veicoli che provengono da via Rossini non imboccano più contromano via XX Settembre, come spesso accadeva, ma proseguono per Largo Boito perché è stato inserito un secondo divieto d’accesso ben visibile per segnalare il senso unico in uscita da via XX Settembre.

Il cantiere sulla Statale di Cesano



Prima dell’estate partirà anche il cantiere per asfaltare la Statale di Cesano tra Strada della Marina e Strada della Bruciata. Frazione dove il capogruppo del Pd, Dario Romano, chiede, tramite un’interrogazione, la realizzazione di un passaggio pedonale all’altezza della rotatoria delle Piramidi. Deve collegare la fine del sottopasso alla zona industriale e commerciale di Cesano, consentendo l’attraversamento in sicurezza della rotatoria per pedoni e ciclisti.