Senigallia, ciclista investito da un'auto in via Mattei. Soccorso dall'eliambulanza: è gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Versa in gravi condizioni uninvestito questa mattina, poco dopo le 9, in via Mattei da un’auto. Il 76enne dopo l’impatto sull’asfalto ha perso i sensi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ed in volo si è andata anche l’eliambulanza, che l’ha trasportato inall’ospedale di Torrette. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale mentre per la viabilità sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale.LEGGI ANCHE: