Cesare Cremonini, pranzo di lavoro a Senigallia: ecco dove ha mangiato sul lungomare

SENIGALLIA - Pranzo di lavoro al ristorante La Tartana ieri per il cantante Cesare Cremonini riuscito a passare quasi inosservato. In questo periodo, soprattutto durante la settimana, non c’è grande movimento sul lungomare Marconi.

Una ragazza però dalla spiaggia si è accorta e ha chiesto di fare una foto insieme. Il cantante molto gentile ha acconsentito. Qualcuno ha fatto lo screenshot allo scatto, pubblicato su Instagram, che ha poi fatto il giro dei social diventando in breve tempo virale. Molti si sono chiesti cosa ci facesse Cesare Cremoni in spiaggia. Il noto cantante ha un progetto di lavoro in città con un cliente de La Tartana, dove la scorsa settimana è stato ospite anche il conduttore Paolo Ruffini. Nessuno dei due venuti perché chiamati dal Comune ma per altri motivi. Vip di passaggio sulla spiaggia di velluto anche fuori stagione.

