Certificato verde e numero chiuso: la Fiera Campionaria non sarà per tutti. Ecco quante persone potranno accedere alla kermesse

SENIGALLIA - Torna sabato la fiera Campionaria in piazza del Duca e nel parterre della Rocca, dove la capienza massima è di 4mila persone e il Green pass sarà necessario ma non verrà richiesto all’ingresso. Saranno invece effettuati controlli a campione dalle forze dell’ordine per verificare che gli intervenuti siano in possesso del certificato verde. Un’edizione fortemente voluta da Cna, ideatrice dell’iniziativa, insieme a Marche Expo, con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Senigallia e il sostegno della Camera di Commercio delle Marche e il confidi Uni.Co.



Oltre 60 le aziende che, da sabato e fino al 30 agosto, esporranno negli oltre 4mila mq. «Fin dal nostro insediamento abbiamo creduto e sostenuto la fiera Campionaria – sottolinea Alan Canestrari, assessore alle Attività produttive -. Il rilancio di questa edizione è uno segnale incoraggiante per l’economia del territorio». Un appuntamento che in ogni edizione ha attirato oltre 50mila persone, garantendo una vetrina inedita durante l’estate. Una nuova edizione, dopo lo stop forzato del 2020, che rappresenta una tappa importante nella storia della manifestazione, partita nel 1990, chiamata idealmente a spegnere le 30 candeline, che non si ferma alle celebrazioni.



La Campionaria 2021 non sarà la 30° edizione, bensì la numero 29+1, una versione ponte fra quello che è stato per 29 anni e quello che sarà a partire dal 2022. «E’ la fiera della ripartenza – sottolinea Carlo Schiaroli, presidente Cna -. Un’opportunità per le aziende del territorio di mettere in mostra il loro valore». La novità sarà il Labcamp, il laboratorio campionaria: uno spazio dove tutti potranno prendere parte alla costruzione della nuova Campionaria compilando un questionario. «Abbiamo voluto coinvolgere la comunità nel lavoro di rilettura dell’evento stesso – spiega Giacomo Mugianesi, segretario Cna -. Un lavoro di co-creazione che si attuerà dentro lo stand Labcamp e che sarà un passaggio fondamentale nella realizzazione della nuova Campionaria». Michela Fioretti, responsabile di Marche Expo, ricorda come «le numerose aziende che parteciperanno sono un segnale positivo, in questo momento di grande incertezza».

