SENIGALLIA - Bar in spiaggia aperti fino alle 21.30 con 23 serate in deroga, distribuite tra maggio e settembre, di cui 9 scelte dal Comune per poter lavorare fino alle 3 e le altre 14 dagli operatori valide però fino a mezzanotte. Stabilimenti off limits di notte, dove non si potrà accedere dalle 24 alle 5. E’ il pacchetto che il Comune si appresta a condividere con le associazioni di categoria, che ricalca le concessioni già effettuate nelle stagione estiva 2022.

APPROFONDIMENTI IL TESORETTO Due milioni di euro di multe in un anno a Senigallia, ma 4 trasgressori su 10 non pagano



Il confronto



«Si tratta di disposizioni che avevano funzionato, rappresentando un giusto compromesso tra le esigenze di tutti, – spiega il sindaco Massimo Olivetti – e che quindi andremo a riproporre sempre nell’ambito di un confronto con le associazioni di categoria, che incontreremo a breve. Quindi la chiusura dei bar in spiaggia l’abbiamo prevista alle 21.30 – aggiunge - a cui andremo ad aggiungere 9 serate in deroga fino alle 3, scelte dall’ente, e altre 14 in deroga ma fino a mezzanotte che potranno, invece, scegliere liberamente in base alle proprie esigenze gli operatori, comunicandocele però preventivamente».

Sono stati mesi complicati, soprattutto per la mole di lavoro del post alluvione che ancora occupa molto, ma ciò non significa che l’Amministrazione non abbia messo a punto le regole che, salvo imprevisti, entreranno in vigore dal 1° maggio, come sempre. Per quanto riguarda l’accesso in spiaggia sarà sempre consentito ma nessuno potrà sostare negli stabilimenti, che dovranno essere utilizzati solo di passaggio per raggiungere la battigia.

C’è già un regolamento comunale che vieta l’utilizzo dall’1 alle 5 ma il Comune, se le associazioni saranno d’accordo, con un’ordinanza andrebbe ad anticiparlo a mezzanotte. Per chi sgarra la multa sarà compresa tra 51 a 309 euro. Gli operatori si stanno inoltre accordando per un servizio di vigilanza privata tutti insieme come lo scorso anno. Gli stabilimenti balneari potranno aprire alle 7 e chiudere alle 21.30, stessi orari dei bar in spiaggia quando non usufruiranno di deroghe, mentre le attività ludiche si potranno svolgere dalle 8 alle 23.

Il Comune ha pensato a 9 date in cui i bar in spiaggia potranno restare aperti fino alle 3 di notte di cui una a maggio, due a giugno, due a luglio, tre ad agosto e una a settembre mentre altre 14 potranno sceglierle gli operatori, in base alle proprie esigenze, per rimanere aperti fino a mezzanotte. Lo scorso anno inizialmente erano state 10 poi con un braccio di ferro con la categoria ne erano state concesse 14, che verranno quindi riproposte e confermate anche adesso.



La comunicazione



I concessionari saranno tenuti a comunicare preventivamente, con almeno 72 ore di anticipo, le serate in cui resteranno aperti fino a mezzanotte. Gli stabilimenti balneari potranno svolgere piccoli intrattenimenti musicali, senza trasformazioni logistiche e non dovranno esserci pedane o palchi, e nemmeno la sistemazione a platea delle sedie inoltre non dovranno essere destinati ad esclusivo o prevalente uso di intrattenimento e spettacolo. La bozza dell’ordinanza prevede anche che non dovrà esserci pagamento all’ingresso o maggiorazione del prezzo della consumazione.