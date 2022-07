Un avviso pieno di errori di ogni genere per la regina del turismo marchigiano

SENIGALLIA - D'accordo la fretta, d'accordo il caldo ma a tutto c'è un limite. E per una città che vuol essere la regina del turismo regionale (spesso e volentieri riuscendoci), questo non è di certo il miglior biglietto da visita. Ecco come l'auditorium San Rocco di Senigallia "accoglie" i visitatori in una foto che ha fatto il giro del web raccogliendo commenti di ogni genere e contestazioni multiple. Non c'è infatti una riga senza errori, anche a farlo apposta non si riuscirebbe a fare peggio. Con la speranza che non capiti più e che i turisti ci facciano una risata proseguendo poi il giro della città nel cocktail tra il piacere del mare e i punti di interesse del centro città.