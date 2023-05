Troppo alcol, ecco multa e sospensione della patente. E l'amico trovato con l'hashish in tasca

SENIGALLIA - Nella notte i carabinieri hanno potenziato i controlli alla circolazione stradale, soprattutto a Senigallia. Due automobilisti sono stati sorpresi a guidare in stato di ebbrezza. Uno era un 32enne residente a Jesi, controllato a bordo della sua auto, evidenziava i sintomi dell’assunzione di alcool. Sottoposto a test etilometrico è emerso che aveva un tasso alcolico di 0,85 g/L. Per lui è scattata la denuncia penale con ritiro della patente.

Il secondo è un 22enne residente a Potenza Picena, controllato alla guida della sua auto , mentre viaggiava in compagnia di altri amici coetanei. Anche lui mostrava i sintomi dell’assunzione di bevande alcoliche ed è stato sottoposto a test con etilometro che ha rilevato un tasso di 0,30 g/L.

Essendo neopatentato è scattata per lui la multa amministrativa.

Durante il controllo uno dei suoi amici che era seduto sul sedile posteriore, subito dopo che l’auto si era fermata, ha gettato a terra un involucro contenente stupefacente, cercando di non farsi notare. Il suo gesto non è sfuggito ai militari che hanno recuperato l’involucro, riscontrando che si trattava di 2,70 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata amministrativamente è il giovane è stato segnalato alla prefettura di Macerata come assuntore di stupefacente.