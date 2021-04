Addio Giacomelli, una vita dedicata alla parrocchia e alla Caritas: era il papà del fondatore della Namirial

SENIGALLIA - È scomparso all’età di 83 anni Giuseppe Giacomelli, storico campeggiatore molto attivo nel mondo del volontariato. Insieme alla famiglia aveva gestito il Campeggio Liana sul lungomare Da Vinci al Ciarnin, prima di venderlo. Giuseppe Giacomelli era attivo in parrocchia, alla Caritas ed era un volontario dell’Unitalsi insieme alla moglie Romana. Hanno partecipato con l’associazione a molti viaggi a Lourdes.

La coppia era nota in città anche perché preparava da mangiare ai campi scuola della Diocesi. Intere generazioni l’hanno conosciuta. Giuseppe Giacomelli era un punto di riferimento per la comunità senigalliese. Un uomo al servizio del prossimo, di un’immensa bontà d’animo che tutti ieri hanno ricordato e pianto perché di persone così caritatevoli non è facile trovarne. Aveva collaborato alla realizzazione della manifestazione “Cucine di Borgo”, il festival dei sapori, che si è svolto per qualche anno al Foro Annonario, riproducendo il meglio delle sagre di quartieri e frazioni. Ha aiutato per realizzare la sagra paesana di Sant’Angelo.

«Il centro sociale Sant’Angelo partecipa al dolore della famiglia Giacomelli – il cordoglio del presidente Fabrizio Vecchi - per la perdita del caro Giuseppe, per tanti anni collaboratore alla sagra paesana e Cucine di Borgo». Giuseppe Giacomelli lascia l’amata moglie Romana, con cui ha condiviso anche l’impegno sociale nel mondo del volontariato. Lascia il figlio Enrico Giacomelli, molto noto in città per essere stato il fondatore della Namirial, la nuora Donatella e i nipoti Luigi e Ludovica. L’altro figlio di Giuseppe e Romana Giacomelli, Mirco, era scomparso prematuramente nel 1993 a causa di un incidente stradale. Giuseppe Giacomelli è morto nella notte tra sabato e domenica dopo una lunga malattia che l’aveva colpito. I funerali si terranno stamattina alle 10 presso la chiesa del Ciarnin.

