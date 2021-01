Addio a Furio Durpetti, la politica in lutto. Era stato consigliere comunale e assessore all’Urbanistica

SENIGALLIA - E’ scomparso ieri a 77 anni il geometra Furio Durpetti, ex assessore del Comune di Senigallia. Ha ricoperto anche altri ruoli tra cui quello di presidente della Gestiport. La sua carriera politica è iniziata come consigliere comunale e dopo l’esperienza da assessore all’Urbanistica è proseguita come consigliere fino al 1997.

Prima nel Pci poi nel Pds, nei Ds e infine nel Pd. Tra le pratiche che aveva portato avanti c’è il piano degli arenili e il piano particolareggiato di Sant’Angelo. Nel 2017 aveva perso la compagna della sua vita, Patrizia Casagrande, ex presidente della Provincia.

Il malore nel 2018

Nel novembre del 2018 a meno di un anno dalla sua scomparsa si era sentito male ed era stato ricoverato all’ospedale di Torrette. Non si è più ripreso del tutto e successivamente è stato trasferito all’ospedale Santo Stefano di Porto Potenza Picena dove ieri alle 21.30 è morto. Uno dei suoi ultimi messaggi su Facebook lo aveva lasciato il 24 luglio 2018 per ringraziare degli auguri ricevuti per il suo 75esimo compleanno.

La notizia della morte di Furio Durpetti è circolata ieri sera in torno alle 22 nella chat del Pd, perché la famiglia ha subito informato i compagni di partito, che in questi due anni di malattia hanno sempre seguito da vicino le sue sorti. Una persona sempre apprezzata, per la sua lealtà, anche dagli avversari politici.

