Ultimatum dei vigili: «Via alle multe ai ciclisti in contromano»

SENIGALLIA - Multe da 42 euro per chi pedala contromano. Da giovedì tolleranza zero della polizia locale contro i ciclisti indisciplinati. Oltre alle multe per la circolazione in aree pedonali, come sta avvenendo su Corso 2 Giugno, la novità è costituita proprio dalla volontà di far rispettare il Codice della strada anche per quanto riguarda i sensi di marcia.«Le biciclette sono dei veicoli e in quanto tali devono attenersi alle regole», spiega il comandante Flavio Brunaccioni, che nei giorni scorsi aveva diffuso una sorta di vademecum per i ciclisti, ricordando che il Codice della strada valeva anche per loro. Le sanzioni per la circolazione contromano ammontano a 42 euro. «Circolare contromano – ricorda il comandante – , oltre ad essere vietato, può risultare pericoloso».