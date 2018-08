Ubriaco senza patente si schianto col furgone rubato e fugge: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ubriaco e senza patente si schianta con un furgone rubato contro un’auto, ferendo il conducente, per poi scappare. Poco prima aveva provocato un altro incidente senza feriti. Il pirata, un operaio 24enne residente dell’hinterland senigalliese, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri prima che potesse causare un altro incidente con conseguenze ben più gravi.È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì lungo l’Arceviese in località Bettolelle. Il 24enne ha prima rubato un furgone Citroen presso un’azienda di Trecastelli. Lungo l’Arceviese si è poi schiantato contro un’auto in sosta, danneggiandola. Ne ha quindi colpita un’altra in transito, ferendo il conducente senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso. I carabinieri, avvisati dell’accaduto, sono prontamente intervenuti, riuscendo a fermarlo. I militari gli hanno contestato la guida in stato d’ebbrezza, avendo un tasso di alcol nel sangue di oltre 2 grammi per litro, ben quattro volte il limite di legge.