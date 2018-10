Ubriaco semina il panico, vaga per le strade e grida: «Viva gli africani»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - «Viva gli africani» ha urlato sabato sera un ubriaco che ha messo in agitazione diversi residenti di via Raffaello Sanzio, andando a disturbare anche i clienti di un ristorante. È accaduto nella zona della chiesa della Pace. Camminava sulla strada urlando vari insulti rivolti a chi incrociava. Non contento ha tentato di entrare in alcune abitazioni, forzando al porta. Temevano volesse rubare e invece chi se l’è trovato di fronte ha capito che voleva sigarette e alcol, pretendendoli con modi aggressivi.Erano circa le 21.30 e un residente ha subito chiamato i carabinieri. L’ubriaco è stato poi allontanato anche dal ristorante dove era entrato. L’episodio ha spaventato i residenti che si sono barricati in casa temendo potesse essere pericoloso. Appena l’ubriaco se n’è andato continuando a camminare sulla Statale e facendo perdere le proprie tracce.