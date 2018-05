Clochard ubriaco semina il panico al pronto soccorso Scatta la denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Barbone ubriaco semina il panico al Vivere Verde, lo portano al pronto soccorso ma fugge e aggredisce una ragazza, incrociata proprio all’uscita dell’osepdale. E’ stato poi rintracciato e condotto in Commissariato dalla polizia che lo ha denunciato. Pomeriggio movimentato quello di martedì che ha visto intervenire polizia e 118 per il trambusto che si è verificato tra via Cellini e via del Molinello, tra l’ospedale (sua residenza notturna) e il quartiere residenziale del Vivere Verde, dove si muove di giorno. L'uomo è stato denunciato e rimesso in libertà solo dopo però essere certi che non potesse costituire più un pericolo. Hanno infatti atteso che smaltisse la sbornia in Commissariato prima di lasciarlo andare.