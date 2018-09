Ubriaco vaga nudo nei giardini della Rocca: denunciato e multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Era nudo e ubriaco ai giardini della Rocca: denunciato uno straniero irregolare. Una Volante si è portata sul posto e ha rintracciato l’uomo nella zona del porticato che collega via Manni con i giardini.Era privo di vestiti e in condizioni igieniche assolutamente precarie. Era già stato espluso. Gli agenti lo hanno denunciato per l’inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, e hanno elevato una sanziona pari ad oltre 3.000 euro per atti contrari alla pubblica decenza e a sanzionarlo per ubriachezza.