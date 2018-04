Ubriaco multato in pieno centro: urla e insulti a tutti i passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un giovane senigalliese è stato sanzionato per ubriachezza molesta dai carabinieri, intervenuti venerdì sera in centro storico per calmarlo. La pattuglia si trovava già in centro storico per via dei servizio di controllo predisposto per le funzioni religiose anche se l’episodio si è verificato quando ormai tutti i fedeli avevano abbandonato il quartiere.Il ragazzo si era recato in un locale poi era uscito iniziando ad insultare e infastidire i passanti che, preoccupati, hanno quindi allertati i militari. Il ragazzo, in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol, è stato allontanato e sanzionato per ubriachezza molesta. Gli è stato contestato l’ex articolo 688 del codice penale, ora depenalizzato e convertito in una sanzione amministrativa da 51 a 309 euro. Viene applicata la multa a chiunque disturbi la quiete pubblica a causa dell’ubriachezza. Non è la prima volta che accade. Spesso infatti le forze dell’ordine intervengono per allontanare ubriachi dovendo ricorrere alla multa se infastidiscono i passanti proprio come accaduto venerdì sera. I passanti hanno chiamato per evitare che la situazione potesse degenerare perché il giovane, in preda ai fumi dell’alcol, stava iniziando a diventare un pericolo pubblico anche se l’intervento tempestivo dei militari lo ha fermato prima che potesse mettersi nei guai.