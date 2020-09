Si ubriaca e infastidisce i clienti di un bar, poi ruba in un pub. Giovane sanzionato e denunciato dai Carabinieri

SENIGALLIA - I Carabinieri della Stazione di Senigallia hanno denunciato un giovane per furto aggravato e lo hanno sanzionato per ubriachezza. I fatti risalgono a questa notte. Poco prima della mezzanotte i militari sono intervenuti nei pressi di un bar sito in Piazza Saffi, dove era stata segnalata la presenza di un giovane ubriaco. Una volta giunti sul posto i militari hanno identificato un 25enne di origini albanesi, residente a Bari e attualmente alloggiato presso un hotel di Senigallia. Era in evidente stato di ubriachezza e parlava ad alta voce, creando disturbo ai passanti, pertanto è stato portato in caserma, dove è stato sanzionato per ubriachezza, con una multa da 102 euro. Conclusi gli atti il giovane si è allontanato dalla caserma, ma anziché andare a dormire ha continuato a girovagare per il centro di Senigallia, fino a raggiungere un locale che si trova nel Foro Annonario.

Una volta entrato ha chiesto da bere, ma una volta ricevuta la sua bevanda è andato via senza consumarla e senza pagare. Poco dopo uno dei clienti che era all’interno del locale si è reso contro che era sparita la giacca di pelle con dentro il portafogli e la somma in contanti di 600 euro. Subito ha chiesto l’intervento dei Carabinieri, ai quali ha fornito la descrizione del giovane ubriaco che era entrato poco prima, ritenendolo uno dei possibili sospettati, in quanto a quell’ora nel locale non era entrato nessun altro. I militari hanno subito capito che si trattava della stessa persona controllata e sanzionata poco prima, pertanto si sono messi sulle sue tracce. Più tardi lo hanno trovato in Piazza Simoncelli e lo hanno sottoposto a controllo. Tra i suoi indumenti hanno trovato il portafogli rubato poco prima, con all’interno la somma di 590 euro in contanti. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato denunciato per furto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ancona.



