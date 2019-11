Guida ubriaco, fugge dai carabinieri e a casa litiga con la madre: denunciato e addio patente

SENIGALLIA - Non si è fermato all’alt dei carabinieri perché ubriaco ma è stato raggiunto e denunciato dopo un inseguimento iniziato al Ciarnin e concluso in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Nei guai è finito un 38enne marocchino residente a Montemarciano. Nella notte tra giovedì e venerdì i carabinieri hanno notato arrivare la macchina all’1.30 circa su via Galilei ed hanno intimato l’alt al conducente che, inizialmente, ha rallentato come se stesse per fermarsi poi improvvisamente ha accelerato e si è dato alla fuga.

Subito è scattato l’inseguimento. La “gazzella” non l’ha perso di vista finché in via Cavalieri di Vittorio Veneto l’uomo è stato raggiunto e fermato. È stato sottoposto al test con etilometro, che è risultato ovviamente positivo, rilevando un tasso di 1,28 grammi per litro. Gli è stata quindi ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, per non essersi fermato all’alt, è stato sanzionato e gli sono stati tolti 13 punti sulla patente. La nottata non è finita qui. Giunto a casa, in stato di agitazione, ha litigato con i familiari tanto che alle 4.30 la madre, esasperata, ha chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno poi riportato la calma.



