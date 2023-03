Senigallia, ubriaco danneggia la porta di una polizia e scatenza il caos al pronto soccorso: denunciato

SENIGALLIA - È entrato in una pizzeria del Vivere Verde a Senigallia ed ha cominciato a colpire con forza la porta d'ingresso fino a danneggiarla, per poi allontanarsi. Mentre i titolari parlavano con i poliziotti - chiamati per verificare l'accaduto - il giovane è tornato nel locale ed è stato identificato: prima collaborativo, poi nuovamente aggressivo a tal punto che gli agenti hanno dovuto fermarlo prima che scappasse ancora e chiamare un'ambulanza del 118 sul luogo dell'intervento. A supporto della volante anche una pattuglia dei carabinieri.

Accompagnato in ospedale, il giovane ha continuato ad agitarsi, tentando più volte di bloccare l’operato del personale sanitario e cercando di allontanarsi. Una situazione ad alta tensione anche per la sicurezza del personale medico: durante l'intervento sanitario si è accertato lo stato di ebbrezza alcolica del 30enne che oltre ad essere sanzionato è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per le lesioni procurate ad uno degli agenti intervenuti.