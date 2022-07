Controlli a Senigallia: espulso un irregolare, sanzionato un ubriaco

SENIGALLIA - Ancora un fine settimana di intensi controlli che hanno visto impegnati gli agenti del Commissariato di Senigallia. Nei guai un ubriaco, espulso un irregolare. I servizi hanno consentito di identificare oltre 140 persone e controllare 75 veicoli, elevando altresì sanzioni per violazioni al codice della strada.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Spacciava eroina con la supercar L'EMERGENZA Sedici ragazzini tedeschi ubriachi sul lungomare

Gli interventi

Nell’ambito di tali attività gli agenti sono intervenuti questa mattina alla stazione ferroviaria dove veniva segnalata al presenza di diversi giovani ubriachi che creavano disturbo. Gli agenti giunti sul posto identificavano le persone e fra queste c'era un 30enne, originario dell‘est Europa: risultava avere diversi precedenti penali e già allontanato da diverse città d’Italia. I poliziotti hanno eseguito un approfondito controllo e l'uomo è risultato essere colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale perché ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico. Gli agenti del Commissariato, d’intesa con l’Ufficio Immigrazione della questura di Ancona,hanno provveduto ad accompare il 30enne in un centro di permanenza dal quale poi verrà riaccompagnato al suo paese di origine senza poter più tornare in Italia.

Il servizio in stazione

Nel corso dei controlli serali in prossimità della stazione ferroviaria, gli agenti sono stati chiamati ad intervenire poiché vi era un giovane che gridava e minacciava gli utenti in attesa. I poliziotti hanno individuato l’uomo e lo hanno bloccato ma questo, tenendo una bottiglia di liquore in mano, si opponeva al controllo cercando di sfilarsi. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e identificarlo: si tratta di un lombardo di 20 anni in stato di ubriachezza. L'uomo è stato sanzionato.