Ubriachi al volante, ritirata la patente a due trentenni

SENIGALLIA - Due ubriachi al volante denunciati dalla polizia venerdì sera durante una task force, organizzata dal personale del Commissariato in collaborazione con la polizia stradale di Ancona. Per garantire la sicurezza sulle strade senigalliesi e per prevenire anche episodi di furti in casa, la polizia ha organizzato un servizio ad ampio raggio con posti di blocco nelle strade di accesso alla città e sulle principali direttrici, a partire dalla Statale. Proprio qui sono stati fermati due trentenni che non hanno superato la prova dell’etilometro.

Il livello di alcol nel sangue era oltre il limite consentito per legge. Sono stati quindi denunciati per guida in stato d’ebbrezza e la patente è stata ritirata. I veicoli sono stati affidati a persone di fiducia chiamate da entrambi, non potendo rimettersi alla guida. Nel corso dei controlli sono stati fermate ed identificate circa 80 persone, alcune delle quali pregiudicate. Nella serata e nella successiva notte non si sono verificati in città reati contro il patrimonio grazie alla massiccia presenza di poliziotti. A Senigallia furti non si verificano da diversi giorni, contrariamente ai comuni limitrofi e all’hinterland. L’ultimo, solo tentato, è avvenuto venerdì pomeriggio in via Grugnaleto a Montemarciano mentre giovedì due episodi a Corinaldo, uno fallito e l’altro concluso con un bottino di 250 euro. La raccomandazione delle polizia è di prestare massima attenzione in questi giorni di festa in cui spesso le case potrebbero rimanere vuote e diventare quindi appetibili per i ladri. Chiudere bene ed inserire l’allarme sono importanti accorgimenti.

