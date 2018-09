Ubriaca si schianta contro una casa: denuncia e addio alla patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Denunciata per guida in stato d’ebbrezza la 40enne di Marzocca che ieri notte all’1,30 si è schiantata in via Po. Con la sua Opel Zafira prima ha centrato le scale per accedere all’ospedale poi è finita contro il muro di una casa dalla parte opposta. Illesi lei e il ragazzo seduto nel lato passeggero. La donna aveva un tasso di 1,61 di alcol nel sangue. Ritirata anche la patente.