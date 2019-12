Il tuttofare dell'albergo arrotonda con la cocaina: tre anni al pusher della movida

SENIGALLIA - Lavorava come tuttofare in un hotel di Senigallia e per arrotondare vendeva cocaina. Un doppio lavoro che lo scorso luglio ha portato in arresto un 46enne albanese residente a Ripe di Trecastelli. All’uomo, dopo un’accurata indagine della Squadra Mobile di Ancona e del Commissariato di Senigallia, erano stati sequestrati 116 grammi di cocaina divisa in un grosso involucro e 14 confezioni più piccole.

LEGGI ANCHE:

Il super ricercato per droga scovato con l'elicottero dopo 17 mesi di latitanza: arrestato nel sonno

Nervoso al controllo: con la Tac gli trovano in grembo otto ovuli di eroina purissima

Ieri l’uomo ha deciso di patteggiare una pena di tre anni di reclusione davanti al gup Francesca De Palma che gli ha anche inflitto una multa da 16mila euro per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Dal giorno dell’arresto, il fattorino si trova recluso nel carcere di Montacuto. In aula, i difensori Domenico Liso e Michele Maltoni hanno chiesto per il loro assistito i domiciliari con il braccialetto elettronico. Il giudice si esprimerà nelle prossime ore. Le manette erano scattate il 6 luglio. Secondo i poliziotti, approfittando del fatto che lavorasse a contatto con i turisti, aveva intrapreso una ricca attività di spaccio di cocaina venduta a 100 euro al grammo. Gli inquirenti ritenevano che lo stupefacente fosse destinato alla movida senigalliese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA