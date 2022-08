SENIGALLIA - Arrestato dalla polizia un giovane, sorpreso a rubare soldi nella cassa di uno stabilimento balneare. Il ladro, un 18enne di Mantova, stava soggiornando a “scrocco” in città. Dormiva abusivamente in un locale condominiale di un palazzo, dove si era intrufolato, e per mantenersi aveva preso l’abitudine di ripulire il fondo della cassa del bar di uno stabilimento balneare. Complessivamente ha sottratto 600 euro.

I servizi

Nell’ambito dei servizi disposti dal questore Cesare Capocasa per contrastare la criminalità diffusa e prevenire atti di violenza, gli agenti in servizio alle Volanti e all’Anticrimine del Commissariato di Senigallia, nella notte tra venerdì e sabato scorso, sono intervenuti presso uno stabilimento del lungomare di Senigallia dove, da qualche giorno, i titolari lamentavano l’ammanco del fondo cassa sottratto da ignoti nelle ore notturne. Nei giorni precedenti, infatti, i titolari avevano notato che qualcuno, ormai quasi ogni notte, approfittando dell’oscurità, fraudolentemente, si introduceva nel bar dove era adibita la cassa e, dopo averne aperto il cassetto del denaro, sottraeva piccole somme. Nel complesso l’ammanco ha raggiunto la somma di 600 euro. In collaborazione con il titolare dello stabilimento, la polizia ha organizzato un servizio di osservazione a seguito del quale, verso le 2.30, ha potuto constatare l’arrivo di un giovane che, giunto in bicicletta, dopo averla opportunamente nascosta in un vicino garage, si è avvicinato a piedi allo stabilimento e, dopo aver alzato la saracinesca, si è introdotto all’interno del bar.

Quindi ha aperto la cassa sottraendo il denaro presente, 104 euro. Immediatamente dopo si è dato alla fuga ma è stato inseguito e raggiunto dal personale che era appostato nei dintorni in abiti borghesi. L’immediata perquisizione ha permesso il recupero della somma asportata quella notte. Il giovane, appena maggiorenne e residente a Mantova, dimorava a Senigallia ma dormiva temporaneamente e senza averne alcun titolo in un locale tecnico di un palazzo in città. Il giovane ha a carico precedenti di polizia per furto aggravato e per rapina aggravata. È stato quindi tratto in arresto per il reato di furto aggravato.

L’indagine

L’attività di indagine, svolta successivamente, ha permesso di recuperare parte della somma sottratta nelle notti precedenti e di acquisire elementi di prova utili a dimostrare la responsabilità del giovane anche per i furti delle notti prima. È, inoltre, al vaglio del Questore la proposta per il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Senigallia.