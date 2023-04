SENIGALLIA - Salta il Villaggio Coldiretti, annunciato come la novità dell’estate senigalliese. La carenza di 300 camere d’albergo richieste, tra 4 stelle e 3 stelle nella zona centrale, ha portato gli organizzatori a trasferire l’evento, inizialmente programmato dal 14 al 16 luglio, in un’altra città. Avevano chiesto soprattutto la disponibilità dei 4 stelle e in questo momento ha pesato l’assenza del SenBhotel.

Pur non avendo trovato la disponibilità per luglio, gli albergatori avevano individuato una soluzione per giugno ma non è andata bene.

Il rammarico

«A luglio la disponibilità di hotel centrali categoria 4 stelle non è stata sufficiente – spiega Marco Manfredi, presidente provinciale di Federalberghi -, purtroppo non possiamo fare conto sul SenBhotel, ancora chiuso. La struttura è in mano al curatore fallimentare e l’affittuario dello scorso anno non ha rinnovato». Gli organizzatori del Villaggio Coldiretti hanno chiesto di poter verificare un altro periodo e gli albergatori si sono subito attivati. «Hanno richiesto anche la disponibilità per giugno – prosegue Manfredi -. L’abbiamo trovata per il weekend dal 16 al 18. È stata valutata ma poi hanno cercato altrove per luglio». Dal momento che la data indicata nei mesi scorsi era quella di luglio, non sono riusciti ad organizzarsi diversamente. «La mancata disponibilità di camere è un bene per Senigallia – sottolinea Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente che aveva seguito le trattative per l’evento - perché significa che la stagione sta partendo alla grande. Dispiace per l’evento ma ci sarà occasione magari in un altro momento dell’anno. Ci stiamo sentendo con gli organizzatori per verificare». Non è un addio, quindi, ma solo un arrivederci. Questo incidente di percorso apre una riflessione per costruire una sinergia tra pubblico e privati. Collaborazione che potrebbe rappresentare una chiave di svolta anche per la bassa stagione. Dopo Pasqua il consigliere comunale di Amo Senigallia Gennaro Campanile aveva contestato il fatto che solo un albergo su quattro fosse operativo ma non basta aprirli per riempirli. O meglio, potrebbe bastare eventualmente in estate. «Ora stiamo provando a mettere a punto una sinergia con i tecnici messi a disposizione da questa amministrazione – aggiunge Manfredi -. Noi siamo sempre disponibili al dialogo con chi vuole guardare avanti. Bisogna riuscire a mettere insieme il pubblico con i privati interessati alla promozione e alla destagionalizzazione. Focalizzare progettualità e poi ognuno per le proprie competenze porta avanti i progetti. In poche parole “camminare insieme”. Questa è l’unica formula che può far crescere un territorio in maniera stabile e strutturata. Questa formula è presente dove il turismo ottiene i migliori risultati».

Il consigliere Campanile lamenta anche ritardi. «Al 18 di aprile non è stato ancora pubblicato il calendario estivo – dice il consigliere di Amo Senigallia -, al 18 aprile non si conosce ancora il programma dei festeggiamenti per i 90 anni della Rotonda, al 18 aprile i luoghi iconici della città sono pieni di degrado dove basterebbero poche migliaia di euro per rimediare».