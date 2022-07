SENIGALLIA - Vacanze stellate sempre più in voga sulla spiaggia di velluto, con turisti che arrivano appositamente per vivere un’esperienza gastronomica da Uliassi o Cedroni. Le vacanze da gustare si stanno moltiplicando anche tra chi, pur non potendosi permettere i ristoranti pluristellati, vuole comunque farsi prendere per la gola. L’ennesimo riconoscimento per Mauro Uliassi avrà, quindi, per il turismo positive ricadute economiche.

APPROFONDIMENTI IL PREMIO Uliassi nella top mondiale degli chef: «Emozione unica, sono fuori di testa» LA CERIMONIA Uliassi è il 12esimo ristorante migliore al mondo. Il premio a Londra al “The World's Best 50 Restaurant”

Gli effetti

«Uliassi e Cedroni sono un traino per la nostra economia – spiega Alberto Tassi, presidente regionale di AssoHotel Confesercenti -. Devo dire che tutti in ristoranti di Senigallia si mangia bene, che siano quelli degli hotel, dedicati alla ristorazione, punti di somministrazione come spiagge e altri locali serali vari, circa 600 in tutto. Abbiamo un feedback incredibilmente alto, tutti molto soddisfatti sotto il punto di vista qualitativo e impressionati dal punto di vista quantitativo. Anche i prezzi, tranne i due stellati, sono un fattore di stupore perchè rapportati a qualità e quantità, risultano a buon mercato». Non solo mare e spiaggia di velluto perché ci sono turisti che vengono anche e soprattutto per l’ottimo cibo. «I ristoranti stellati sono un ulteriore fattore di attrattiva – aggiunge - molti sono i turisti che vengono con l’intenzione di andarci. Non solo Uliassi e Cedroni sono attrattori di turisti, anche altri fanno da forte richiamo per la spiaggia di velluto». C’è chi, oltre all’ottima cucina, offre ad esempio una location unica, come Il Mare in Terrazza dal tetto dell’hotel Terrazza Marconi oppure l’Hostaria L’Angolinosulmare, con vista sulla Rotonda. La giornalista Cristina Bianchino, conduttrice del Tg5, non ha saputo resistere a quella che ha definito “cena gourmet con vista panoramica” postando lunedì uno scatto su Instagram, che ha fatto subito il pieno di like. Era a Il Mare in Terrazza, dove ai fornelli troviamo lo chef Diego Forte che ha lavorato con Uliassi. «Uliassi, Cedroni, Brunelli sono fiori all’occhiello di un territorio turistico – aggiunge Marco Manfredi, presidente dell’Associazione Albergatori e di Federalberghi - che con le proprie eccellenze dovrebbe fare sempre più sistema e sinergia. Le eccellenze vanno valorizzate e deve avvenire nel contesto di un’organizzazione pubblico-privata, volta alla promozione e allo sviluppo turistico a cui Senigallia non può più fare a meno». Le cucine stellate hanno incuriosito e in qualche modo accelerato anche un processo, partito da qualche tempo, che ha decretato la fine della pensione completa in albergo.

La svolta

«Alcuni hotel danno la possibilità di sostituire una o due volte la settimana la cena con il pranzo – aggiunge Manfredi - per fare esperienze nei ristoranti tipici della città». Un processo avviato dalle agenzie di viaggio online, come spiega Tassi: «Suggeriscono di vendere il solo pernottamento per ottimizzare gli incassi. Questo ha aumentato il costo del singolo giorno di vacanza e, al tempo stesso, il numero dei beneficiari della spesa del turista, quindi l’albergo per il pernottamento, il bagnino per la colazione e i ristoranti per i pranzi e le cene».