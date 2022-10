SENIGALLIA- Chiude dopo 34 anni Il Tucano, cala il sipario su un altro pezzo di storia della ristorazione di Senigallia. Il caro bollette ha dato il colpo di grazia ad un settore che ha dovuto affrontare varie peripezie negli ultimi anni, pandemia compresa. Ha combattuto con grinta e determinazione Valentina Vignoli per dare un futuro all’attività di famiglia, che ha gestito la madre Luisa Mancini, fino al 2017 quando, purtroppo, è venuta a mancare. Il padre Vinicio Vignoli ha poi preso le redini del famoso ristorante sul lungomare Da Vinci al Ciarnin dove Valentina è cresciuta, diventando una brava e attenta imprenditrice.

«Un’attività commerciale deve guadagnare – spiega senza girarci troppo intorno -, se invece rimetti non ha senso andare avanti. Il caro bollette ha inciso, ovviamente, nella decisione di chiudere ma ci sono tantissimi altri motivi». Ci sarà tempo per raccontarli, ora vuole solo concentrarsi sul lavoro perché fino a domenica 6 novembre il ristorante sarà aperto. Per sabato 5 novembre è in programma una serata con musica anni ’70,’80 e ’90 ma prima ancora da non perdere sarà la “festa mostruosa” di sabato in occasione di Halloween. Il Tucano non è solo un ristorante con pizzeria, troppo riduttivo. E’ un punto di ritrovo dove mangiare intrattenendosi, con musica e serate karaoke. La proprietà era riuscita a coniugare la qualità del cibo con l’intrattenimento ma nemmeno questo è bastato per garantire un futuro al locale, nato nel 1988 quando ancora all’ingresso a dare il benvenuto c’era un vero tucano, quello da cui ha preso il nome. Numerosi i messaggi comparsi sui social da parte della clientela, triste e incredula, che ha dovuto prendere atto di una scelta sofferta ma necessaria. A fine settembre anche i titolari dell’osteria Conte Marzi in centro storico avevano deciso di chiudere, per sempre. Anche per loro il caro bollette è stato deciso oltre a mettere in pausa la steakhouse Magini Food.