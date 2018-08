Truffe della case vacanza fantasma sul web: denunciati madre e figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Lo specialista delle truffe denunciato dalla polizia insieme alla madre. Si allunga quindi l’elenco dei guai giudiziari per un 45enne nato a Monza e residente a Calcinate in provincia di Bergamo. L’operaio è stato denunciato per truffa in concorso con la madredi 64 anni. L’ultimo raggiro, avvenuto a Senigallia, riguarda una casa per le vacanze affittata sul lungomare Mameli all’insaputa del proprietario. Il 45enne era solito inviare la fotografia del documento della madre, indicata come proprietaria delle abitazioni che affittava. Qualcuno pensava lo facesse all’insaputa delle donna che, da approfondite indagini, è invece emerso esserne complice.